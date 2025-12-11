Su dimisión llega en medio de la polémica por la crisis en el PSOE por las denuncias de comportamientos machistas

El caso Francisco Salazar, un golpe al feminismo del Gobierno: "Es vomitivo"

El Secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, renuncia a su cargo y entrega el acta como senador por Valladolid a través de un mensaje en redes sociales. El dirigente ha confirmado su dimisión sin explicar los motivos que le han llevado a dejar su puesto.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", afirma en su mensaje publicado en X. "Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor Siempre agradecido", añade el dirigente.

Su dimisión llega en medio de la polémica por la crisis en el PSOE por las denuncias de comportamientos machistas dentro de las filas socialistas. Fuentes de Ferraz han confirmado a Europa Press la renuncia de Izquierdo, a la vez que han que precisado que no pueden conocer si existe la denuncia al tratarse de una cuestión confidencial.

Minutos antes de la renuncia, el medio 'eldiario.es' publicaba la existencia de una cuarta denuncia por presunto acoso sexual en el PSOE dirigida en esta ocasión contra Izquierdo.

La secretaria de Organización comparecerá este viernes

La secretaria de Organización del partido comparecerá ante los medios este viernes a las 11:30 horas en Ferraz para explicar las conclusiones de la investigación abierta tras las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista, Francisco Salazar.

Javier Izquierdo era senador por Valladolid, portavoz del grupo socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la Comisión de Investigación sobre la Gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fue diputado por Valladolid en el Congreso de los Diputados de la XII a la XIV legislaturas hasta su nombramiento como Delegado del Gobierno en Castilla y León en febrero de 2020. También fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid de 2007 a 2015.