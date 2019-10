Elecciones en Argentina: Alberto Fernández vence y trae de vuelta el peronismo al gobierno

"Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. No lo van a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todos", ha subrayado el vencedor de los comicios en Argentina, Alberto Fernández.

"Creo que las casualidades no existen. Nada es casual", ha afirmado Fernández. "Gracias Néstor donde estés porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera lo que hizo por nosotros", ha aseverado.