Europa suspende todas las operaciones del Boeing 737 MAX

Desde entonces, varios países de la UE habían anunciado medidas, entre ellos Francia, Italia, Austria y Países Bajos , pero la decisión de la EASA armoniza la respuesta europea. En España no hay aerolíneas nacionales que operen vuelos con este modelo de Boeing, aunque Air Europa tiene pendiente un pedido de 20 aparatos.

#EASA suspends all Boeing 737 Max operations in Europe https://t.co/vD6MYQlJWB

Ryanair esperará hasta conocer el resultado de la investigación

Ryanair ha asegurado hoy que "no tomará ninguna decisión inmediata" respecto a la operativa de su futura flota de aviones Boeing 737 MAX, el mismo modelo que el avión siniestrado de Ethopian Airlines, hasta conocer el resultado de las investigaciones del accidente aéreo.



"No tomaremos ninguna medida en este momento", ha afirmado el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en una entrevista con el diario 'Irish Independent'. "Necesitamos esperar a ver cuál es el resultado de la investigación", ha afirmado O'Leary, quien dijo "no estar particularmente preocupado".



La 'low cost' irlandesa, la mayor compañía de bajo coste de Europa por pasajeros, tiene previsto recibir un nuevo avión 737 MAX en abril, otras dos unidades en mayo y dos más en junio. "Nuestra primera entrega es a finales de abril. Al igual que el resto de las aerolíneas de todo el mundo, seguiremos las orientaciones de Boeing y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) en el lado europeo", ha añadido.