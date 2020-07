Acusan a China de ocultar un brote de coronavirus similar al actual desde 2012

El principal asesor del Gobierno chino en materias de coronavirus ha sorprendido al mundo al señalar a España como el inicio del foco del coronavirus debido al hallazgo del mismo en aguas residuales de Barcelona en fechas anteriores de las confesadas en Wuhan , algo que parte de la comunidad científica pone en tela de juicio . Partiendo al base de creer los datos que facilita el Gobierno chino, que comunicó la incidencia del virus tarde y coaccionó y silenció a los primeros médicos que se atrevieron a desvelar su capacidad de contagio y muerte, ahora The Sunday Times acusa a China de ocultar un foco de un virus similar al que provoca el coronavirus en 2012 en una mina de cobre abandonada ubicada en Tongguan, en la comunidad de Mojiang (al suroeste de China) y provocó la muerte de seis hombres que trabajaban allí, según ha informado The Sunday Times.

The Sunday Times reincide en una de las acusaciones que más irrita al Gobierno chino. Afirma tener pruebas de que el país asiático no ha publicado abiertamente los datos sobre el virus encontrado a pesar de que podría ser clave en el hallazgo del germen de la pandemia, algo sobre lo que el laboratorio ha preferido no hacer declaraciones. Esta información ha salido a la luz gracias a la tesis de un joven médico tutorizado por un profesor que trabajaba en el área de emergencias del hospital en el que fueron atendidos los mineros contagiados.