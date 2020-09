La ira en Colombia por la brutal agresión policial a un abogado provoca diez muertos

El primer balance de las autoridades desvela que siete jóvenes de entre 17 y 27 años murieron en Bogotá y tres más en Soacha , ciudad aledaña a la capital colombiana. Solamente en Bogotá, hubo 379 heridos, 66 por armas de fuego. La mayor concentración ocurrió en el CAI de Villa Luz, donde trabajaban los dos uniformados involucrados en la muerte de Javier Ordóñez. Los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía no han cesado tampoco durante la pasada noche. Disparos al aire, lluvia de piedras, destrucción de estaciones de policía, locales comerciales, edificios gubernamentales, nada escapa a la ira.

Una de las situaciones más graves sucedió en Cajicá, municipio cercano a Bogotá, donde ocurrió una asonada y la alcaldía decretó un toque de queda por los desmanes. Pese a ello, hubo quienes permanecieron en la calle de noche e ingresaron a la sede de la alcaldía, que fue saqueada. "Esta no es la forma de protestar, esta no es la forma de reaccionar. Han destruido la administración municipal, ha destruido la estación de Policía y están destruyendo los locales comerciales", dijo el alcalde del municipio, Fabio Ramírez. La alcaldesa de Bogotá ha pedido a la gente que no salga a la calle aunque se ha resistido a un toque de queda.