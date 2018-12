El 'show' de Trump en el G20: tira el audífono al suelo porque no le gustaba la traducción

No hay una cumbre internacional con representación estadunidense en la que Donald Trump no se erija protagonista. En el G20 celebrado en Buenos Aires, Argentina, el mandatario republicano ha vuelto a ser el centro de atención a pesar de que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han querido ponérselo difícil con un saludo que ha dado cuenta de la buena complicidad entre ambos. En esta ocasión, Trump la pagó con el responsable que hacía la traducción y tiró al suelo el audífono porque no le gustaba lo que estaba escuchando. A su lado, el anfitrión, el presidente argentino Mauricio Macri, parecía no dar crédito, al igual que horas antes cuando el estadounidense decidió darle plantón en pleno escenario.