Una mujer embarazada perdió a su bebé "sano" tras verse obligada a esperar en el aparcamiento de un hospital durante más de dos horas por tener coronavirus . Fationa Nikolli, con casi 32 semanas de embarazo, fue al Hospital de Mujeres de Birmingham, en West Midlands (Inglaterra), alrededor de las 10:00 horas del pasado 6 de julio por temor puesto que ya no sentía el feto.

Asegura que, casi tres meses después, todavía está esperando una respuesta del acerca de la tragedia. Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust se disculpó con Nikolli y dijo que se está llevando a cabo una investigación.

Nikolli señaló que su doctor la examinó el día anterior y le dijo que el pequeño estaba sano. Explicó a Birmingham Live que "tenía covid-19, llamé al hospital y dije que quería ir porque no sentía al bebé". "Me dijeron: 'sí, ven'. Y cuando llegué al hospital, me dejaron dos horas y media en el aparcamiento", narra.