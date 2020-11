El español que mintió a los rastreadores del covid en Australia pide perdón

El español que mintió a rastreadores del covid-19 en Australia ha pedido disculpas . El hombre, trabajador de un hotel en la ciudad de Adelaida, no le dijo a los rastreadores que tenía otro empleo. Las autoridades lo han culpado del confinamiento de 1,7 millones de personas .

"Él no previó, ni intentó que las cosas se desarrollaran como lo han hecho", agregó el abogado al precisar que si bien su cliente no tiene acceso a la información, está preocupado por haber sido señalado públicamente y porque algunos de los datos divulgados sobre su persona y su caso no se ajustan a la realidad.