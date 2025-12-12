La sorpresa de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía con la postal navideña en la que rompen su tradición

Este viernes 12 de diciembre, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, también han publicado su felicitación para estas fechas

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, felicitan la Navidad y publican su 'christmas' con una foto inédita

Este año, como cada diciembre, la Casa Real ha difundido las tradicionales felicitaciones navideñas. La familia real encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia ha elegido para su tarjeta una imagen familiar tomada en un entorno rural de Asturias junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Pero lo que también ha acaparado miradas ha sido la postal de los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, que este año rompe con la tradición habitual en su mensaje navideño.

En lugar de la habitual estampa religiosa, un pesebre o un motivo clásico de temporada, su felicitación muestra a los cinco perros de Sofía junto a un árbol de Navidad, en una fotografía tomada en la residencia de la reina emérita en el Palacio de la Zarzuela.

La instantánea está acompañada a por el mensaje "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", junto al que se ha escrito a mano 2026 y las firmas de los padres del monarca español.

Qué representa este cambio de imagen

Este cambio de escenario y de protagonismo representa una ruptura clara con los últimos años, en los que se recurría a iconografía más tradicional o influencias culturales, como cuadros, esculturas o escenas religiosas. Esto puede entenderse como un gesto más personal, íntimo y cercano, lejos del protocolo habitual de la Corona.

Su postal navideña llega en un momento en el que la figura de los eméritos ha sido especialmente mediática, y ahora han optado por una escena más cercana tras las tensiones públicas. Se sabe que la madre del rey Felipe es una amante de los animales.

Es importante señalar que Juan Carlos y Sofía han llevado vidas cada vez más separadas durante los últimos años. Desde que el emérito se mudó a Abu Dabi hace cinco años, sus apariciones conjuntas en eventos oficiales han sido contadas.

El contexto

La elección de esta captura también llega después de una serie de acontecimientos que han puesto nuevamente a Juan Carlos y Sofía en el centro del debate.

A finales de noviembre, Felipe VI rindió homenaje a su madre impartiéndole el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas de Europa con una historia que se remonta al siglo XV y que simboliza el reconocimiento a toda una vida de servicio.

Este acto de respeto institucional no solo resaltó el papel de Sofía dentro de la familia real, sino que también marcó un momento de visibilidad pública para la figura de la emérita.

Poco antes, la publicación de las memorias del rey Juan Carlos en Francia provocó una oleada de titulares y reacciones en las redes sociales, ya que en algunos pasajes hablaba sobre su matrimonio, sobre su relación con la emérita y con otros miembros de la familia que sacudieron el foco mediático.