Celia Molina 12 DIC 2025 - 16:19h.

La jugadora de bádminton ha publicado un vídeo en las redes sociales, donde se ha sincerado sobre su estado de ánimo actual

Carolina Marín y su lado más personal: la muerte de su padre, una dolorosa ruptura y un sueño frustrado

A mediados del mes de octubre, la jugadora de bádminton, Carolina Marín, tuvo que publicar un vídeo en las redes sociales tras ser criticada por haberse "pasado todo el verano de fiesta". Durante los últimos JJOO, que tuvieron lugar en agosto de 2024, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla cuando estaba a punto de pasar a la final para luchar por la medalla de oro y esa lesión la ha mantenido alejada de la cancha durante un largo tiempo.

El hecho de volver a lesionarse en una competición tan importante le afectó mucho anímicamente, por lo que, este último verano, decidió dar "prioridad a su salud mental", viajando, saliendo con sus amigas (y primas) y pasando más tiempo con su familia, algo que reivindican cada vez más los deportistas. Y, durante este otoño, además de haber vuelto a entrenar, también ha sacado tiempo para acudir a distinguidos actos, donde ha recibido premios por parte de publicaciones deportivas como 'Marca' o el diario 'AS'.

"He sentido que no podía disfrutar"

A pesar de haberse visto "muy guapa" en estos actos, la deportistas ya tenía ganas de estar en casa, en pijama y sin una gota de maquillaje. Así, ha grabado un vídeo en el que demuestra que, detrás de los premios y los vestidos de gala, hay mucho más. Carolina ha confesado que, ha pasado por un mes "muy bonito e intenso", ha llegado un momento en el que ni ella misma "estaba disfrutando" de lo que le ocurría:

"He estado y estoy con mucho estés y ansiedad. Me gustan los postres y el dulce, pero siempre me he controlado muchísimo por mi vida deportiva. No me siento a gusto conmigo misma, ni con mi cuerpo. Me veo muy diferente a cuando entrenaba ocho horas diarias, y ahora no entreno eso porque ni quiero ni mi cuerpo me lo permite. En las redes solo se ve lo bonito y no se ve todo lo que hay detrás. Sé que hay muchísima gente que pasa por esto, y quería compartirlo con todos vosotros porque sinceramente he pasado por una dura época de estrés", ha dicho la jugadora.

Sus palabras han sido muy bien acogidas por sus seguidores, que le agradecen que haya sido tan sincera. El hecho de que alguien como ella, un verdadero ejemplo de lucha y superación, muestre públicamente sus debilidades, puede ayudar a muchas otras personas a dialogar consigo mismas de una forma más amable. A pesar de esta confesión, ahora que ya tiene tiempo para descansar, Carolina ha añadido que "ya se encuentra mucho mejor" y que espera pasar unas bonitas vacaciones de Navidad con su familia.