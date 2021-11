La familia de la joven prepara la donación de sus órganos, según ha informado recientemente Univisión. "Me he despedido de ella. La he dicho que se vaya sin ninguna preocupación. La dije que cada día del resto de mi vida voy a estar esperando para volver a verla y abrazarla, y decirle lo mucho que la amo. Le dije que gracias por estos 27 años siendo nuestra niña", ha relatado en el mismo medio el padre de la joven, Luis Cabrales Rivera.