Un ingeniero asegura haber descifrado la identidad del asesino del Zodíaco más de 50 años después

Un ingeniero dice haber resuelto su identidad

El primer código de este particular asesino, el llamado Z408, se resolvió unas semanas después de que llegase al periódico, y en él decía: " Me gusta matar gente porque es muy divertido" . "Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos", aseguraba.

Descifrado uno de sus mensajes 51 años después

"Espero que lo estéis pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada", señala la carta descifrada.