Los rostros que marcarán el 2026: Guitarricadelafuente, Meryl Streep, Zendaya o Shannis

El 2026 promete ser un año lleno de estrenos de cine, estrenos musicales y giras de conciertos que vendrán d la mano de grandes estrellas

Bad Bunny recupera el trono en Spotify: ha sido el artista más escuchado en España (y en el mundo entero) este 2025

Quedan tan solo unos días para cerrar el 2025 y dar la bienvenida al 2026, un año que se perfila como un período vibrante para la cultura, el entretenimiento y la música nacional e internacional. Sin haber acabado todavía este año, ya son varias las figuras las que se posicionan como las protagonistas indiscutibles de la agenda mediática y de los escenarios internacionales de los próximos 12 meses.

Tras un 2025 cargado de consolidaciones artísticas y grandes estrenos, los fans y las agendas culturales desplazan su atención y sus miradas hacia los artistas y los famosos que prometen dar que hablar este próximo año. Cantantes que ocuparán las listas de éxito y que actuarán en los principales escenarios mundiales, actores que deslumbrarán con sus trabajos en las grandes producciones, directores de cine o 'influencers' que se posicionan como las grandes celebridades de este 2026.

Guitarricadelafuente

El fenómeno musical que promete acaparar la agenda cultural española es el de Guitarricadelafuente. El artista de Castellón se proyecta como uno de los nombres propios del 2026.

La evolución artística de este cantautor, conocido por su mezcla única de folk, flamenco y sonidos contemporáneos, ha conectado de manera especial con un público diverso que ha visto en sus letras y melodías una voz distinta y sincera dentro del panorama actual.

Su agenda de conciertos para 2026 incluye fechas destacadas, entre ellas el cierre de su gira 'Spanish Leather' en el Movistar Arena de Madrid, programado para octubre de ese año, un hito que confirma su crecimiento y su capacidad de llenar grandes espacios con su propuesta artística.

Pero no solo la música, Guitarricadelafuente también está despertando interés por su incursión cinematográfica junto a Los Javis. Y es que el artista será uno de los protagonistas de 'La Bola Negra', la película de Los Javis inspirada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca.

Para Guitarricadelafuente participar en proyectos de cine que cuentan con la firma creativa de Los Javis supone un salto cualitativo para su carrera y lo sitúa, de facto, entre los nombres a seguir en 2026.

Bad Bunny

Con sus 12 conciertos en España en su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', Bad Bunny se postula como uno de los personajes que acaparará toda la atención mediática este 2026. Además, durante el primer trimestre el artista puertorriqueño dará mucho de qué hablar por su actuación en el intermedio de la Superbowl.

Será el próximo domingo 8 de febrero de 2026 cuando el artista de Puerto Rico se suba al escenario de la Superbowl y anime a todo el público con sus grandes éxitos. Una elección que sorprendía al ser el primer artista que cantará íntegramente en español en el intermedio del medio tiempo del espectáculo de la NFL.

La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.), generaba una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochaban que su música sea en español.

Sin embargo, la elección de Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo, como artista que actuará en el intermedio de la Superbowl no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una apertura a la cultura latina y al idioma español que van más allá de lo comercial y refleja una postura diferente del clima político en EE.UU.

Beyoncé

Después de un 2025 en el que ha recorrido el mundo con su gira 'Cowboy Carter Tour', Beyoncé promete ser otra de las grandes cantantes protagonistas de los próximos 12 meses.

Se prevé que el tercer y último disco de la triología que arrancó el 29 de julio de 2022 vea la luz en el primer trimestre de 2026. Después de un época de diva del pop y otra como cantante country, Beyoncé prepara su nueva 'era rockstar'. Un disco que, según los rumores y las píldoras que ella misma ha ido dejando, estará basado en la música rock.

Recurriendo a los sintetizadores, a las guitarras eléctricas, a los bajos, a los looks de cuero y a los cardados al más puro estilo Tina Turner, Beyoncé pretende dar un giro de 180 grados a su carrera.

Además de su nuevo disco, Beyoncé también será protagonista del mes de mayo gracias a su papel como embajadora de la gala MET 2026. Junto a Nicole Kidman y a la tenista Venus Williams, Beyoncé se unirá este año a Anna Wintour para copresidir la MET Gala de 2026, el gran evento de la moda que se celebra cada año en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Este año, el evento explorará el ‘Arte del Vestuario’, indagando en la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo, como anunció el museo el pasado noviembre y será la primera vez que Beyoncé acuda a la gala en los últimos 10 años.

Zendaya

Otra de las estrellas que apuntan a convertirse en una de las grandes figuras de este 2026 es Zendaya. Tras consolidarse como una intérprete capaz de equilibrar proyectos comerciales con sus trabajos en el mundo de la interpretación, la actriz llega a este nuevo ciclo con la madurez artística y la visibilidad global necesarias para dominar la conversación cultural. Su presencia constante en cine y televisión, sumada a una capacidad singular para conectar con audiencias diversas, la posiciona en un momento clave donde cada uno de sus estrenos genera expectación mundial.

En televisión, su regreso en la tercera temporada de 'Euphoria', previsto su estreno para el mes de abril, vuelve a situarla en el centro del panorama juvenil. La ficción que la catapultó —y que redefinió su imagen pública— promete explorar nuevas capas emocionales de Rue Bennett, un papel que ha demostrado su enorme rango dramático y le ha otorgado reconocimiento crítico internacional.

Además del estreno de la tercera temporada de 'Euphoria', Zendaya interpretará a la diosa Atenea en la próxima película de Christopher Nolan, 'La Odisea'. Sumándose a la larga lista de películas en la que ha trabajado, la actriz también estrenará la tercera parte de 'Dune', donde vuelve a encarnar a Chani en el cierre de una de las sagas de ciencia ficción más influyentes de la década.

Por otro lado, el verano la consolidará como rostro imprescindible de la taquilla con su participación en la nueva entrega del universo 'Spider-Man', retomando el papel de MJ, uno de los más queridos por el público joven.

Como broche final del año, se suma al elenco de la esperada 'Shrek 5', ampliando su alcance a la animación familiar y mostrando una versatilidad poco frecuente entre las estrellas de su generación.

En el mundo de la moda también se espera que Zendaya sea una de las figuras que más dé qué hablar debido a los esperados 'looks' que ya está preparando junto a su estilista para desfilar por las alfombras rojas de los eventos internacionales.

Los Javis

A lo largo e su breve, pero extensa y exitosa carrera, Los Javis se han colado en el grupo de creadores españoles que han redefinido la narrativa audiovisual española en los últimos años.

Los Javis se consolidan como uno de los dúos creativos más relevantes del audiovisual español y llegan a 2026 con expectativas altas. Javier Calvo y Javier Ambrossi han logrado un estilo distintivo en el que se mezcla la sensibilidad contemporánea y un pulso narrativo que causa furor entre el público nacional e internacional.

En el foco de este 2026 se encuentra es su nueva película, 'La bola negra', un proyecto que se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Escrita, dirigida y producida por Los Javis, la cinta está inspirada en una obra inacabada del poeta Federico García Lorca y entrelaza las vidas de varios personajes a lo largo de diferentes épocas, abordando temas de deseo, identidad y memoria desde una perspectiva actual.

Uno de los platos fuertes del largometraje es el casting. La película cuenta con la participación de figuras como Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y el debut en pantalla del músico Guitarricadelafuente, lo que añade todavía más interés a la propuesta cinematográfica.

El rodaje, que ha tenido lugar en diversas localizaciones de España como Burgos, Cantabria y Granada, demuestra la ambición del proyecto y el compromiso de Los Javis con una narrativa visual cuidada y con raíces en la cultura española.

Los Javis llegan a 2026 con la promesa de ampliar aún más su impacto tras posicionarse como figuras del éxito en el sector audiovisual gracias a 'Paquita Salas', 'La Llamada', 'Veneno' o 'La Mesías'. Su manera de producir, combinar la sensibilidad social y sus narrativas arriesgadas hacen que 'La bola negra' no sea solo un estreno más, sino un acontecimiento cultural que marcará una nueva etapa en sus carreras.

Meryl Streep y Anne Hathaway

Durante el verano de 2025, las calles de Nueva York y Milán han sido testigo del rodaje de una de las películas más esperadas de este 2026. 'El diablo viste de Prada 2' llegará, según lo previsto, a las salas internacionales el próximo 30 de abril. La secuela de la comedia dramática de 2006, dirigida por David Frankel y protagonizada por Meryl Streep como la temible editora de moda Miranda Priestly y Anne Hathaway como su joven asistente, Andy Sachs, promete dar mucho de qué hablar.

Los seguidores de esta mítica película están a la espera de la vuelta de personajes icónicos como Miranda Priestly y Andy Sachs, interpretados por Meryl Streep y Anne Hathaway, respectivamente. La simple imagen de estos rostros reencontrándose en el tráiler de la película generó revuelo en redes y medios, recordando el impacto cultural que tuvo la película de 2006.

Con su estreno, se prevé que las dos estrellas de Hollywood recorran parte del mundo y dejen a la crítica y al público boquiabiertos con sus grandes 'looks' y estilismos con los que desfilarán por las alfombras rojas y por las entrevistas que otorguen a los medios de comunicación.

Rosalía

En las últimas semanas, si hay una figura que ya está marcando calendario para 2026 es Rosalía. La artista catalana ha agotado en tan solo unas horas las esperadas fechas de su gira de conciertos 'LUX TOUR' donde presentará su cuarto álbum de estudio. Una gira mundial que acompaña disco publicado a finales de 2025 y que promete ser la más ambiciosa de su carrera hasta la fecha, según ella misma ha desvelado.

El tour —que se extenderá desde marzo hasta septiembre de 2026— incluirá más de 40 conciertos en 17 países de Europa, Norteamérica y América Latina, consolidando así la posición de Rosalía como una de las artistas españolas con mayor proyección global en la actualidad.

La expectación es tal que la venta de entradas en las preventas superaba las expectativas en la mayoría de las ciudades, con colas virtuales que agotaron los tickets en tiempos récord.

Además, desde que anunció su gira de conciertos provocó un efecto colateral en las búsquedas de vuelos y viajes hacia las sedes de sus conciertos. En resumen, sin lugar a dudas el 2026 se presenta como un 'año de luz' en la faceta artística de Rosalía.

Shannis

Por último, en el ámbito de las redes sociales uno de los rostros que se posicionan como grandes figuras de este 2026 será la creadora de contenido Shannis.

Tras ganar su Premio Ídolo este 11 de diciembre, la creadora de contenido y tiktoker promete ser una de las jóvenes estrellas de las redes sociales.

Sus vídeos y sus estilo espontáneo y divertido han hecho que se convierta en una de las creadoras de contenido más comentadas del panorama digital español. Su ascenso ha sido paulatino y, gracias a sus apariciones en podcast y en entrevistas, se ha ido ganando poco a poco el cariño del público más joven.

Su contenido basado en situaciones cotidianas mezclado con humor rápido y una forma directa de comunicarse, la han llevado a acumular miles de seguidores en cuestión de meses.

Lo que distingue a Shannis no es solo su capacidad para hacer reír, sino la sensación de cercanía que transmite en cada publicación. La creadora sevillana mezcla anécdotas personales y guiños a la cultura pop con una naturalidad que ha terminado convirtiéndola en una figura reconocible y por la que se le ha premiado con el Premio Ídolo.