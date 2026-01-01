Crónica negra de 2025: ¿Quién mató a Álvaro Pérez, a Arturo Torró, a Andréi Portnov...?

Sagrario Ortega 01 ENE 2026 - 08:00h.

En el año que acaba la violencia ha dejado víctimas mortales por toda la geografía española y familias rotas por el dolor

Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior cifran los homicidios y asesinatos consumados en los nueve primeros meses de 2025 en 273

El 24 de enero de 2025 el cuerpo de Álvaro Pérez Ortega apareció cubierto por unas alpacas de paja en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Casi un mes después el exalcalde de Gandía (Valencia) Arturo Torró era acribillado en su coche. A tiros asesinaron también el 21 de mayo a Andréi Portnov cuando dejaba a sus hijas en un colegio elitista de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Son casos de crímenes ocurridos en el año que termina pero sin ninguna relación entre sí, aunque tengan en común su repercusión mediática y, sobre todo, que aún no hayan podido resolverse.

En el año que acaba la violencia ha dejado víctimas mortales por toda la geografía española, familias rotas por el dolor y muchos agentes de las fuerzas de seguridad intentando desentrañar móviles, 'modus operandi' y autores.

Antes de que se diese por terminado 2025, los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, cerrados a 30 de septiembre, cifraban los homicidios y asesinatos consumados en esos nueve primeros meses en 273, exactamente la misma cantidad que en ese periodo de 2024.

Pero se ha intentado matar más, porque las tentativas han pasado de 1.057 a 1.070, es decir, un 2,1 por ciento de incremento.

¿Quién mató a exalcalde de Gandia?

La crónica negra se escribe de muchas maneras, pero en esta vamos a empezar por tres crímenes aún sin esclarecer y en los que trabajan los investigadores de las fuerzas de seguridad.

En el caso del exalcalde de Gandia Arturo Torró lo hace la Guardia Civil, seguramente más cerca del desenlace que en el inicio de las pesquisas. Los investigadores mantienen un mutismo desde hace meses, pero la hipótesis que cobra más fuerza es la que relaciona el crimen con las importantes deudas que tenía el exregidor.

Su cadáver fue hallado en la noche del 19 de febrero tras recibir la Policía Local el aviso de que había un vehículo averiado en el kilómetro 38 de la autovía A-38 a la altura del municipio de Xeresa (Valencia), en sentido Gandia.

Fue la mujer del exalcalde quien avisó a los servicios de emergencia, que encontraron el cuerpo de Torró a varios metros del vehículo, un Mercedes, que estaba a nombre de su esposa, de nacionalidad letona, y aún tenía el motor encendido cuando llegaron los agentes.

Fue tiroteado con una pistola del calibre 6,35, de pequeño tamaño y poco habitual.

Parecer ser que la víctima fue agredida en África en 2023 y que había tenido negocios de importación de aceite en Kenia y en Colombia. De todos modos, a Torró no le iba muy bien en los negocios, más bien "ruinosos" y "en la cuerda floja", hasta el punto de que generó muchas deudas. Había sido condenado por malversación.

La paja que cobijó el cadáver de Álvaro

La misma discreción mantienen los agentes del instituto armado que investigan la muerte de Álvaro Pérez Ortega, un joven de 20 años del municipio salmantino de Ciudad Rodrigo que salió de casa en la mañana del 24 de enero y no regresó.

Pocas horas después, a las seis de la tarde, encontraron su cadáver debajo de una alpaca de paja en una finca. Podría tratarse de un accidente, pero la autopsia confirmó después que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el cuello.

Nadie sabe por qué Álvaro dijo aquella mañana que iba a buscar una lona para la peña cuando ya disponían de una, con quién se encontró en el camino, si lo mataron en el mismo lugar donde fue hallado el cadáver o lo escondieron allí y asesinaron en otro lugar.

Muchas incógnitas sin despejar y un gran pesar en Ciudad Rodrigo por la muerte de un joven conocido por su vinculación al deporte del fútbol sala como jugador del Miróbriga Futsal y anteriormente con el club Tres Columnas.

Andréi Portnov: ¿Un crimen político?

El pasado 21 de mayo, Andréi Portnov, de 54 años, exasesor del expresidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich, volvía a su coche después de dejar a sus hijas en el elitista Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) cuando un sicario le descerrajó varios tiros por la espalda y le remató en el suelo.

El asesino huyó junto a dos cómplices en dirección hacia la Casa de Campo, donde se le perdió la pista, a pesar del amplio dispositivo desplegado por la Policía Nacional, que peinó la zona y los alrededores.

Durante la inspección ocular, que se extendió durante más de cuatro horas entre una gran expectación mediática, los agentes de la Policía Científica encontraron un total de nueve casquillos de bala, lo que indicaría que el tirador disparó, al menos, nueve veces y se aseguró la muerte de su objetivo.

Andréi Portnov, que según numerosos expertos mantenía una gran influencia en el sistema de la justicia ucraniana después de más de una década sin ocupar cargos públicos en su país, se reunió en Ucrania con el presidente, Volodímir Zelenski, días antes de ser asesinado en Madrid, según publicaron medios ucranianos.

¿Fue un crimen político? De momento, al menos que haya trascendido, no se han producido detenciones.

Identifican 24 años después a una mujer asesinada y enterrada en cal viva

Las nuevas técnicas en identificación de cadáveres han permitido este año a la Guardia Civil poner nombre al cuerpo de un joven vecina de Avilés que fue asesinada en 1991, cuando tenía 24 años, y enterrada en cal viva.

Su desaparición fue denunciada por su madre cinco años después de los hechos. Su hija no había dado señales de vida en todo ese tiempo y la madre se había hecho cargo de su nieta.

El caso quedó registrado en el archivo de personas desaparecidas. En una de las periódicas revisiones, la Guardia Civil tomó muestras de ADN a la madre primero (luego falleció) y a la hija de la desaparecida. El cotejo con los restos óseos hallados en 1995 dio resultado positivo.

Se trataba del conocido como el 'crimen de Reyes' ocurrido el 6 de enero de 1991. La Policía Nacional detuvo a un hombre que manifestó que aquella noche había recogido a la víctima cuando estaba haciendo autostop en Oviedo y que ésta había intentado robarle, lo que provocó un forcejeo entre los dos, momento en que él la acuchilló.

Seguidamente la metió en el maletero y circuló hasta la localidad de Barros, donde le contó lo sucedido a su pareja. Tras comprobar que la víctima había fallecido desangrada en el maletero, decidieron enterrar su cuerpo en cal viva.

El cuerpo fue hallado en 1995, pero el deterioro de los restos impidió entonces su identificación.

El crimen de la autocaravana

La turista francesa Sonia Dzouz tenía 63 años cuando fue brutalmente acuchillada (hasta 40 puñaladas le asestaron) en julio de 2024 en su autocaravana en Alcossebre (Castellón). Poco más de un año después, la UCO de la Guardia Civil detuvo en Francia a su asesino.

La denuncia de la desaparición del presunto agresor fue la chispa que permitió resolver el crimen.

Fueron los ladridos de sus dos perros los que alarmaron a los viandantes, que descubrieron el cadáver de la turista cuando llevaba solo dos días en la zona. A España había llegado antes.

Las primeras pesquisas no dieron resultado, pero luego, después de que el hermano del autor denunciase la desaparición de este, las piezas encajaron.

Moliner, sin antecedentes penales, vivía a temporadas en Torreblanca, a unos 12 kilómetros donde encontraron a Dzouz muerta, y una localidad francesa próxima a Lille. No había levantado sospechas. Además, no tenía ninguna vinculación con la víctima.

Fue localizado en Perpiñán. Dijo que no quería saber nada de su familia y llevaba una vida normal. Pero él estuvo en el lugar del crimen hasta en dos ocasiones con un coche que aparecía en las grabaciones, pero que no era suyo.

El cotejo de su ADN no dejó lugar a dudas. Pero, ¿por qué la mató y por qué se ensaño tanto? En la autocaravana no se hallaron signos de que robo ni la autopsia determinó agresión sexual.

Demasiados ajustes de cuentas y peleas

El año que acaba ha dejado muchos muertos por ajustes de cuentas y peleas. Algunos tan impactantes como el del 31 de mayo en Fuengirola (Málaga), en un tiroteo en un bar irlandés del paseo marítimo donde murieron dos escoceses.

El presunto autor del doble crimen, miembro de un clan rival, fue detenido el 13 de junio en Liverpool. La policía destacó la "profesionalidad máxima" del autor, que viajó expresamente desde el Reino Unido para cometer el crimen.

Ocurrió cuando se disputaba la final de la Liga de Campeones de fútbol, que estaban viendo en un bar las víctimas. El autor se acercó a sangre fría a la mesa y efectuó un disparo a uno de los escoceses en el cuello, con trayectoria descendente, lo que le causó la muerte.

Después se le encasquilló el arma, pero lo resolvió con facilidad, persiguió al segundo objetivo, que había intentado huir al interior del bar, y le disparó.

Y otro ajuste de cuentas, ya conocido como el doble crimen de Lorca (Murcia)

A las 13.50 horas del 7 de octubre un cadáver fue descubierto por la empleada de hogar en una vivienda de El Cantal, una pequeña aldea de apenas 60 habitantes en la pedanía de Lorca.

El cadáver fue identificado como Giuliano Velo, presunto miembro de la mafia italiana, con antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, y presentaba heridas de bala en una pierna y en el abdomen.

Velo se encontraba en libertad provisional a la espera de juicio por su presunta implicación en la fabricación de narcolanchas.

Unas dos horas después, en el kilómetro 154 de la carretera RM332, frente al bar 'Ramonete', en la pedanía lorquina del mismo nombre, de apenas un millar de habitantes y situada a unos kilómetros de El Cantal, se localizó un coche con impactos de bala y restos de sangre.

En el maletero los agentes de la Guardia Civil encontraron un cadáver con heridas por arma de fuego.

Ataron cabos y el 3 de diciembre los agentes detuvieron a un hombre por su vinculación con el doble crimen.