Muere Paul Matters, exbajista de AC/DC

Su corto paso por AC/DC en 1975

El bajista sólo ha dado una entrevista después de dejar AC/DC para la biografía de Bon Scott de 2017 "The Last Highway: La historia no contada de Bon Scott y el Back in the Black de AC/DC".

Hablando de cómo lo despidieron, el músico dijo: "Bon salió de la parte trasera del camión y me dijo que no iba a volver a Melbourne con ellos. Estábamos en Sídney haciendo un concierto para niños de escuela. Así que no toqué ese día. Me di la vuelta y no le dije ni una palabra. Me di la vuelta y me fui".