El padre de Greta Thunberg revela que la depresión pudo acabar con su hija antes de ser una referente

“Como padre, uno no quiere que su hija se ponga al frente de una cuestión tan importante como la del cambio climático. Pensamos que era una mala idea. Sobre todo por el odio en las redes sociales . Al principio dijimos que no la apoyaríamos , que si iba a hacer esto lo tenía que hacer ella sola”, señaló Svante durante la entrevista.

"Su batalla contra el cambio climático la ha salvado"

Greta comenzó a faltar a la escuela todos los viernes para manifestarse fuera del parlamento sueco y su salud, entonces, mejoró. “Durante su primera sentada comenzó a responder a las preguntas de los periodistas. Al tercer día le dieron un plato vegano de Tailandia. Yo no soy activista, solo quiero que mis dos hijas sean felices ”, relató Svante.

“No me importa el orgullo, en absoluto. Ella es feliz, siente que su activismo ha sido como una medicina . Me complace que hayamos elegido escucharla”, añadió el padre de Greta, cuando fue preguntado por la nominación de su hija para el Premio Nobel de la Paz .

La reunión con Trump habría sido "una pérdida de tiempo"

Greta ha asegurado este lunes que haberse reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump , en el marco de la Asamblea General de la ONU habría sido " una pérdida de tiempo " porque no la hubiera escuchado.

"No le hubiera dicho nada porque es obvio que no escucha a científicos y expertos, ¿por qué me iba a escuchar a mí? Sería una pérdida de tiempo", ha afirmado la joven activista en una entrevista en la cadena BBC. Ha calificado de "divertidos" los ataques del presidente estadounidense hacia su persona, después de que señalará a través de su Twitter que Thunberg debía trabajar "en su problema de gestión de la ira".