Ante el juez tres detenidos del caso Plus Ultra, incluido el dueño y el director ejecutivo

Además de a estos dos cargos de la aerolínea, también detuvieron a un empresario, Julio M.M

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha acordado este sábado la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', entre ellos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que han indicado que la decisión la ha tomado el juez Alfredo Barrera porque estaba de guardia, si bien la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario.

El magistrado ha acordado para los tres la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación se mantiene bajo secreto

Los tres investigados fueron conducidos esta mañana a los calabozos de los juzgados de Plaza Castilla, donde comparecen este sábado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13, en función de guardia de detenidos, informan a EFE fuentes jurídicas.

No es este juez el que está a cargo de la investigación, que se mantiene bajo secreto, sino la titular del Juzgado de instrucción número 15 de Madrid, el mismo que hace años investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Dentro de esta investigación, varios agentes de la UDEF acudieron el jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía