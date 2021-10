"Al conocer la noticia del desgraciado accidente no he podido sentirme peor, por la terrible tragedia y la vida de la persona fallecida, pero también al imaginar el trance por que estará pasando mi amigo. Los accidentes en rodaje son raros pues siempre se extreman las precauciones, pero suceder, suceden. Yo me he visto involucrado en varios que siempre se han saldado con pequeñas heridas, lesiones y contusiones varias. Recuerdo la sensación de angustia e impotencia cuando en el rodaje de Torrente 3 un especialista se rompió la clavícula en una caída. Al fin y al cabo yo era el que había dicho; Acción!", lamentaba.