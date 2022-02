El adolescente contó todo a los agentes, que le preguntaron las razones por las que se había escapado: “Porque siento que nadie me ama ”, fue su dura respuesta, al tiempo en que, incluso, les suplicó que le arrestaran. Prefería la cárcel a la jaula en la que le mantenían encerrado sus padres adoptivos. Así lo verbalizó: “Preferiría estar en prisión que estar de vuelta en casa”, dijo, como recoge el informe policial.

Tras ser detenidos, la defensa intentó argumentar que el niño, que había sido adoptado, padecía un trastorno de apego reactivo. No obstante, fueron enviados a prisión, aunque con una fianza de 50.000 dólares. Ambos, no obstante, se declaran no culpables.