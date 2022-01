Revés para Novak Djokovic: su participación en el Open de Australia, en el aire por no poder entrar al país

Revés para el tenista Novak Djokovic por parte de las autoridades de Australia, país en el que el serbio pretende jugar el 'Grand Slam' tras conocerse que había conseguido una exención médica para poder participar en el torneo a pesar de no saberse oficialmente si está vacunado contra el coronavirus y tiene o no la pauta completa. Sin embargo, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha dejado claro que Novak no se saldrá con la suya si no acredita y respalda firmemente haber conseguido esa exención y tener el visado en orden para entrar en el país.