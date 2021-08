El advenimiento de un nuevo régimen talibán en Afganistán hace temer un nuevo recorte de derechos y libertades que podría afectar a las mujeres, principales beneficiadas del fin en 2001 del denominado Emirato Islámico, bajo el que no podían ni estudiar ni trabajar.

Un ejemplo lo encontramos en la corresponsal de la CNN Clarissa Ward , cuya libertad ya ha empezado a limitarse. En menos de 24 horas , la periodista estadounidense ha pasado de informar vestida con ropa de color a llevar puesto un velo islámico. Activistas y portavoces no confían en la intención de los insurgentes.

Según la aplicación fundamentalista de la ley islámica, las mujeres afganas están obligadas a usar el 'burka' , un velo islámico completo . Se trata de la prenda menos común en el mundo islámico y cubre a la mujer desde la cabeza hasta los pies, y no pueden mostrar los tobillos . Solo dispone de una pequeña abertura en los ojos -en una malla-.

Las mujeres no podrán moverse de manera libre, ni montarse en un taxi sin el acompañamiento de un varón. No pueden tener ningún tipo de vida pública, según esta aplicación de la ley islámica. Debían permanecer ocultas a ojos de cualquiera que no fuese su marido o guardián varón y quienes incumpliesen sus normas se arriesgaban a castigos como la lapidación pública.