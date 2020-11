Radiografía de los últimos días de Maradona antes de su muerte

De la motivación por recuperarse a un nuevo bajón anímico

Sin embargo, con el paso de los días, el estado de ánimo de Maradona se fue deteriorando . Ya no hacía bromas, algo habitual en él, según los presentes. Su hija Jana incluso le ofreció quedarse a dormir en su casa, pero rechazó la propuesta porqueque no quería causar molestias.

Maradona vio varios partidos de fútbol y habló por teléfono con Sebastián Méndez, su ayudante de campo en Gimnasia, pero comenzó a pasar mucho tiempo en su habitación . Acostumbrado a tener más libertades en su hogar de Brandsen, se vio estrictamente controlado. "El viernes prácticamente no asomó la cabeza", señaló una fuente del entorno.

"Que se quede tranquilo, lo vamos a esperar y le vamos a respetar el contrato"

El último fin de semana, Luque, su doctor, acudió a la casa con la intención de quitarle los puntos de sutura, pero el exfutbolista se hallaba en su cuarto y no salía. El médico, entonces, buscó la manera de llamar su atención, por lo que se puso a jugar al ping pong. Al escuchar la pelota, Maradona salió de la habitación. "Tordo, ¿qué hacés?", le dijo. "Te vine a ver a vos, pero como no salías, me puse a jugar al ping pong", le respondió el neurocirujano.