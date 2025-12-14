Hallan en Lalín, Pontevedra, el cadáver de una mujer cerca de donde vieron por última vez a una desaparecida en noviembre

Unos cazadores encontraron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición

LalínUnos cazadores encontraron la tarde de este domingo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en una zona próxima a Lalín, Pontevedra, donde fue vista por última vez Clotilde Teixeira, la mujer de 53 años de edad que permanecía desaparecida desde mediados de noviembre en este municipio pontevedrés.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado que el hallazgo del cadáver se produjo sobre las 17.20 horas de este domingo en un zarzal en una zona de praderíos ubicada a unos 100 metros de donde está la rotonda de entrada a Lalín, una zona próxima al casco urbano.

El hallazgo del cadáver

Los cazadores que se toparon con el cuerpo dieron aviso a las fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona, mientras que pasadas las 20.00 horas llegó un forense para proceder al levantamiento del cadáver.

A la espera de la confirmación oficial de que se trata de la mujer que lleva casi un mes desaparecida en Lalín, las fuentes consultadas indicaron que la zona en la que apareció el cuerpo fue peinada tanto por unidades caninas de la Guardia Civil como por batidas de voluntarios.

La desaparición de Clotilde Teixeira

La desaparecida también fue buscada por drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el Grupo Especial de Localización y Rescate (GERL) de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, el servicio municipal de Protección Civil de Lalín y los voluntarios de Protección Civil de Agolada.

Además de la Guardia Civil y la Policía Local, hasta el lugar del hallazgo este domingo se desplazaron el alcalde de Lalín, José Crespo, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Areán González.

Había sido el marido de la mujer desaparecida quien la echó en falta a última hora del 17 de noviembre. Vestía jersey azul de cuello alto, cazadora, pantalón gris y botas negras.