Un académico arroja esperanza en Reino Unido: no habrá una tercera ola de muertes por covid

Philip Thomas , profesor de gestión de riesgos en la Universidad de Bristol , académico que predijo con precisión las etapas de la pandemia hasta el momento, según recoge Daily Mail , ha lanzado un mensaje de esperanza para Reino Unido . Según sus estudios, no habrá una tercera ola devastadora de muertes por covid .

Temores sobre la llegada de variantes más infecciosas

"La realidad es que estamos venciendo a la pandemia"

"La realidad es que estamos venciendo a la pandemia. A medida que nos adentramos en el verano, la inmunidad aumentará. En tales circunstancias, no habría ninguna justificación para mantener en vigor medidas restrictivas", subraya el profesor Thomas.

"Gracias a las vacunas, se ha roto el vínculo entre las infecciones por covid y las muertes"

Como todos los modelos, el PCCF tenía una serie de supuestos incorporados , incluidos altos niveles tanto de aceptación como de efectividad de las vacunas, basados en datos de campo. "Lo que indica el modelo PCCF es que hay poco peligro de que nuestra sociedad se vea abrumada por una tercera ola", precisa el profesor Thomas. "Mi predicción es que, aunque el número total de infecciones activas en Inglaterra podría alcanzar un pico de 160.000 a principios de otoño de este año, este aumento no dará lugar a un aumento en las muertes u hospitalizaciones. Esto se debe a que, gracias a las vacunas, se ha roto el vínculo entre las infecciones por covid y las muertes", añade.

"Eso es motivo de celebración, no de ansiedad"

"En este entorno nuevo y más seguro, aproximadamente un tercio de las personas infectadas no presentarán ningún síntoma , mientras que la gran mayoría del resto solo presentará síntomas leves. Como resultado, incluso cuando se alcance el pico, el número de muertos probablemente será inferior a 20 por día ", detalla.

El especialista, por tanto, se pregunta por qué hay tantos expertos pesimistas . "Creo que es porque están obsesionados con el objetivo de erradicar covid , sin importar el costo social y económico, por lo que ven cualquier medida de libertad como una amenaza potencial. Pero este enfoque carece de sentido de perspectiva. No toma en cuenta el enorme daño colateral causado por los bloqueos , incluida la mala salud física y mental, la inseguridad financiera, las fallas comerciales y el desempleo", señala.

"Hemos acumulado problemas colosales para el futuro. Los últimos vestigios del confinamiento no deberían prolongarse ni un momento más de lo previsto en la hoja de ruta del Gobierno. Y mi modelo muestra que no será necesario. Eso es motivo de celebración, no de ansiedad", concluye.