El miedo a los agentes químicos crece: Rusia acusa a Ucrania de provocar una nube tóxica que va a Donetsk

El miedo a los agentes químicos y al uso de armamento no permitido crece en la guerra de Ucrania. Moscú apunta directamente a Kiev y habla de laboratorios ucranianos que desarrollar armas biológicas , con financiación de EEUU.

El presidente, Volodimir Zelenski, asegura que solo Rusia podría tener estas armas. “Ucrania, es un país decente”, que no tiene respiro mientras continúa la lluvia de bombas. EEUU cree que estas “falsas acusaciones” del Kremlin no son más que una excusa para usar contra los ucranianos armas químicas o biológicas y hablan de una operación militar de “falsa bandera”. Naciones Unidas señala que no tiene ninguna constancia de la existencia en Ucrania de programas ilegales de armas químicas y biológicas. Rusia insiste en que han encontrado pruebas de ellos y asegura, incluso que los ucranianos están experimentando con coronavirus.El Gobierno de Rusia ha denunciado este lunes un sabotaje por parte de "batallones nacionalistas" ucranianos en una planta industrial en la región del Donbás y ha señalado que el incendio en las instalaciones ha provocado una nube tóxica en la zona.