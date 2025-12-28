El marinero viajaba a bordo del 'Viking Bay', un palangrero con base en Vigo

Se trata de un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora

Efectivos de búsqueda tratan de localizar a un marinero gallego, un jefe de máquinas natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), que ha desaparecido en Nueva Zelanda.

Según ha adelantado 'Faro de Vigo' y ratificado Europa Press por fuentes consultadas, viajaba a bordo del 'Viking Bay', un palangrero con base en Vigo. De este modo, su familia ya ha sido informada de la desaparición.

Tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca, se trata de un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora.