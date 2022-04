Acusan a Rusia de usar armas químicas desconocidas en Mariúpol que provocan insuficiencia respiratoria

Hasta ahora las autoridades de Ucrania no han informado de muertos esta noche por el presunto ataque ruso con armas químicas, aunque sí ha habido tres heridos, entre militares y civiles. Un soldado ucraniano ha relatado en un desgarrador testimonio cómo se ha visto afectado por el supuesto ataque con armas químicas: “No podía respirar, me sentía mareado y mis piernas no respondían”. Una mujer mayor también cuenta cómo perdió el conocimiento y aún no puede caminar.