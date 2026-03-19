El joven desapareció cerca de una discoteca de Barcelona durante la madrugada del pasado lunes 16 de marzo

La familia ha facilitado la descripción de Jimmy y un número de contacto

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Los Mossos d'Esquadra han activado este jueves 19 de marzo la unidad Subacuática y Marítima en el dispositivo de búsqueda de Jimmy Gracey, un joven estudiante de Chicago desaparecido en Barcelona desde la madrugada del pasado lunes 16 de marzo, cuando fue visto por última vez al salir de una discoteca de la zona de la Vila Olímpica.

El dispositivo se inició este pasado miércoles, cuando también se activó el helicóptero de la policía catalana y la subacuática, cuyos agentes peinaron la zona donde fue visto por última vez, ya que una de las hipótesis es que haya podido caer al mar.

No se ha puesto en contacto con nadie

La policía catalana abrió una investigación tras recibir en una comisaría de Barcelona, sobre las 03:00 horas de la madrugada del miércoles, una denuncia de una persona cercana al estudiante de Estados Unidos informando sobre su desaparición.

El joven, que estaba alojado en un Airbnb que tenía alquilado en Ronda de Sant Pere, fue visto por última vez en los alrededores de la discoteca Shoko, momento desde el cual sigue en paradero desconocido y no se ha vuelto a poner en contacto con sus familiares y amigos.

"Es completamente fuera de lo habitual que no se haya comunicado con sus familiares y amigos”, ha declarado la familia de Jimmy.

La familia pide ayuda

La familia del joven difundió a través de las redes su desaparición, con una descripción del chico y su rostro para facilitar el hallazgo.

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Además, los familiares también han dejado un número de teléfono para que, cualquiera que tenga algún dato sobre la desaparición de Jimmy, pueda contactar con ellos: “Pedimos a cualquier persona que pueda haber visto a Jimmy o tenga alguna información, por pequeña que sea que, por favor, se ponga en contacto al +1 224.505.3886".

El caso está siendo investigado por la Unidad de Investigación del Eixample quien lidera la investigación y se mantiene abierta cualquier línea para esclarecer los hechos.