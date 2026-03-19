Inglaterra ha inaugurado nuevos tramos del Sendero Costero Rey Carlos III, el camino que recorrerá de una vez la costa del país

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La Semana Santa, cuyos días festivos caen este año el 2 y 3 de abril, está cada vez más cerca. Para aquellos viajeros y amantes de la naturaleza que estén buscando un destino cercano, Inglaterra acaba de inaugurar un nuevo tramo del sendero costero más largo del mundo, por el que sus ciudadanos podrán recorrer todo el país frente al mar. Según informa el medio 'The Times', el Sendero Costero Rey Carlos III - que se llama así en honor a la coronación del hijo de Isabel II - permitirá el acceso a toda la costa por primera vez.

En total, el camino tendrá más de 4.300 kilómetros pero, como se está abriendo por tramos en colaboración con las autoridades locales, no será totalmente accesible hasta finales del 2026. De cara a esta primavera, ya está inaugurado el 80% del trayecto, es decir, que más de 3200 kilómetros del sendero ya son transitables, según el Natural England, el organismo que lo creó.

Ya tiene más de 3.200 kilómetros transitables

Según la BBC, las autoridades también han creado una nueva zona denominada margen costero, que comprende el terreno entre el sendero y el mar, incluyendo normalmente la orilla, las playas, las dunas y los acantilados. Se permitirá el acceso legal al margen costero para caminar, usar ayudas para la movilidad, escalar o hacer picnic. Estos derechos de acceso no incluyen acampar, montar en bicicleta ni a caballo.

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A lo largo del recorrido, los viandantes podrán disfrutar de los paisajes más bellos y variados del país, desde marismas y playas de arena hasta acantilados, dunas y pueblos costeros históricos. "Es magnífico, lo mejor que haré en mi vida profesional", ha afirmado en la BBC Neil Constable, director del proyecto. Para él, la longitud del sendero no es lo más importante. "Lo que lo hace tan especial es que se puede caminar hasta la costa en cualquier punto de Inglaterra, girar a la izquierda o a la derecha y pasear junto al mar todo el tiempo que se desee", concluye.

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Estará terminado al completo a finales de este año

El sendero, que comenzó a desarrollarse hace 18 años, fue ampliado en el mes de febrero, mejorando los senderos ya transitables con la construcción de puentes y pasarelas, la retirada de las vallas que prohibían el paso y el asfaltado.

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La idea de habilitar un camino por el que se pudiera andar a ras del mar a lo largo de todo el país se creó en virtud de la Ley de Acceso Marino y Costero de 2009 y Natural England inició las obras un año después. El primer tramo se inauguró en la bahía de Weymouth, en Dorset, en 2012, coincidiendo con los Juegos Olímpicos y, desde entonces, se ha ido abriendo por secciones.

'The Times' ha nombrado también al fotógrafo Quintin Lake, quien recorrió buena parte del sendero en 454 días, en periodos entre 2015 y 2020, caminando entre 19 y 38 kilómetros diarios. Pero para lograr su objetivo, tuvo que a menudo desviarse hacia el interior, caminando por carreteras o invadiendo terrenos privados. "Tuve que saltar muchas vallas y sufrir varios encuentros desagradables con gente que me decía: "¿Qué haces en mi propiedad?", comenta Lake, de 50 años, en su libro 'El Perímetro'.