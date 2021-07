Pedro Sánchez seduce en su gira por EEUU, donde ya le comparan con Superman y Kennedy

"He is hot" ("está bueno"); "gorgeous man" ("es precioso"); "good looking man" ("tiene buena apariencia"); "is like the hispanic version of John F. Kennedy" ("es la versión española de Kennedy") o"cool prime minister" ("es un presidente guay") son algunos de los comentarios que pudieron leerse durante la emisión de la entrevista en streaming. La audiencia del programa incluso llegó a comparar al líder del Ejecutivo con el personaje de Superman, subrayando, además, otros detalles como su "inteligencia", "elocuencia" y "diplomacia".