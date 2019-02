Ya descansa en Arlington: la historia de Shannon, la primera guerrera que murió luchando contra el ISIS

Shannon M. Kent es una de los cuatro estadounidenses muertos tras el ataque suicidad del Estado Islámico en un restaurante en el norte de Siria en el pasado mes de enero, pero la historia de Shannon no es una historia cualquiera. Superó grandes luchas, se hizo criptóloga de la marina, madre de dos niños y superviviente de un cáncer, ahora sus restos ya descansan en el Cementerio Nacional de Arlington.

Teníay murió el uno de los últimos coletazos del Estado Islámico tras provocar un ataque suicida en un restaurante deel pasado 16 de enero. Shannon se convirtió así en laestadounidense que falleció en la lucha contra el, pero en la lucha contra el grupo terrorista no es la única batalla que luchó, pero sí la única que perdió.

En declaraciones de uno de sus compañeros de misión en ABCNews , Adam Elliott, la definió como “una. Kent podría lanzar a un compañero de equipo masculino sobre su espalda, pero su dureza siempre venía con una sonrisa. Shannon era una mezcla, profesionalismo y tontería. Si ella estaba luciendo una sonrisa, no hay forma en el infierno de que tú tampoco la estuvieras luciendo"

En medio de todo aquello le diagnosticaron un cáncer de tiroides, contra el que luchó y al que venció. Tras volver al trabajo la Armada le solicitó que fuese a Siria a finales del 2018 , algo a lo que no estaba obligada, pero que aceptó.

"Ella no quería no desplegarse porque también quería que la gente respetara y entendiera que era una guerrera, y no había nada que la detuviera de la misión, a pesar de que su familia es más importante", dijo su hermana. “Ella siempre fue mi ídolo, mi mayor partidaria y mejor amiga"