Los habitantes del pueblo italiano que fue foco inicial de la pandemia son ahora 'superinmunes' al virus

Entre las posibles causas del aumento de anticuerpos se encuentra la reexposición al virus

Es el caso de Paola Bezzon, de 68 años, una vecina 'superinmune' cuyo cuerpo parece producir más anticuerpos de lo normal. "No sé por qué tengo todos estos anticuerpos, pero son un salvavidas para mí. Me hacen sentir segura a pesar de que todavía no me han puesto la vacuna", comentó la mujer, según recoge NBC News.