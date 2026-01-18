La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba

CórdobaEl Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa de un descarrilamiento a la altura de dicho municipio de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y que causó que invadiera la vía contigua.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero".

El teléfono 900 10 10 20, para atender a los familiares de las víctimas

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Al hilo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

En consecuencia, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

Tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba 01:17 Jesús Martínez informa desde el lugar del accidente: "Los vecinos cogen sus coches particulares para evacuar a los heridos" 01:40 ¿Cómo se produjo el accidente entre los dos trenes en Córdoba?: los dos últimos vagones del convoy de Iryo descarrilaron, uno de ellos volcó Informativos Telecinco 2026 Es noticia 25 01:54 El balance de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz: dos muertos, varios atrapados y heridos 02:09 Los últimos datos del impacto entre dos trenes en Adamuz, Córdoba: dos muertos y varios heridos 01:26 Dos muertos, varios heridos y varios atrapados en el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba 01:12 Al menos dos muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba 01:17 Jesús Martínez informa desde el lugar del accidente: "Los vecinos cogen sus coches particulares para evacuar a los heridos"

Adif, Renfe e Iryo habilitan espacios en Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para familiares

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas por el descarrilamiento a la altura de Adamuz (Córdoba) de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha que causó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos diez fallecidos y varios heridos.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que de forma conjunta con Renfe "habilitan espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar".

También Iryo ha habilitado espacios para la atención a familiares de víctimas en Atocha, Sevilla y Córdoba.