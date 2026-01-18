900 10 10 20, el teléfono para los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba
Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba
Adif habilita el teléfono +900 10 10 20 para atender a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. En estos momentos, la cifra de heridos, según la Guardia Civil, asciende a un centenar, 25 de ellos graves.
Iryo ha habilitado, por su parte, el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de los dos trenes.
La empresa ferroviaria ha lamentado "profundamente" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado.
Por su parte, personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.
Aviso a hospitales para que estén activados y con recursos preparados
La Junta de Andalucía ha desplegado también un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.
Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.
Los recursos desplegados hasta el momento por la Junta son: cuatro dispositivos de cuidados críticos; seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales y cinco de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.
El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la sala de emergencias y con un "ajuste dinámico de recursos según la evolución", ha informado la Junta.
El foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno con atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.
El equipo médico de Adamuz, el primero en llegar
El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales, mientras se están incorporando el resto de las unidades del 061.