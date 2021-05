Terapia con caballos para ayudar a los sanitarios en primera línea de batalla contra el covid

”Si estaba enojada o ansiosa, Beauty no me dejaba subirme o acercarme demasiado, así que rápidamente aprendí que necesitaba calmarme, ralentizar mi respiración y mis movimientos si quería pasar tiempo con ella, algo que resultó increíblemente útil en todas las áreas de mi vida”, afirma en declaraciones al Daily Mail .

Hoy en The Way Of The Horse, su fundación, ayuda a las personas superar sus traumas y problemas. En el último año, entre esas personas están los sanitarios, que se han dejado la piel en la lucha contra el coronavirus desde que estalló la pandemia hace más de un año.