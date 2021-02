Marilyn Manson niega del aluvión de acusaciones de abuso sexual y asegura que fue sexo consentido

Se multiplican los testimonios

Sin embargo, a la denuncia de Evan Rachel Wood se han sumado otros testimonios que corroboran la acusación de la actriz. La modelo Sarah McNeilly también ha compartido una publicación en Instagram donde relata y describe los abusos de los que fue víctima por parte del cantante. " Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y herida . […] Me puso contra la pared y me amenazó con golpearme la cara con un bate de béisbol que llevaba en la mano, solo por intentar que eligiera un pantalón para un video musical", escribe la modelo.

Después de detallas cómo fue la traumática relación que mantuvo con el cantante cuando ella tenía 22 años y él 46, la joven ha explicado qué le ha llevado a compartir estas terribles vivencias: "La razón por la que finalmente estoy compartiendo esta experiencia traumática es por mi curación y porque he terminado de estar en silencio. No creo que sea justo que alguien no rinda cuentas por sus horribles acciones. No soy una victima. Soy un sobreviviente ".

La denuncia de Evan Rachel Wood

El escrito no solo denunciaba los malos tratos y abusos que sufrió durante los años que estuvo con el cantante. Evan Rachel Wood también confesaba que, tras hacer pública esta denuncia, tiene miedo a sufrir represalias: "Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Vivo en un lugar con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con todas las víctimas que ya no guardarán silencio".