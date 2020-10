Trump regresa a la campaña electoral sintiéndose "poderoso" y ofreciendo besos a "chicos" y "mujeres hermosas"

"Me siento tan poderoso... Besaré a todo el público. Besaré a los chicos y a las mujeres hermosas. Os daré un beso grande y gordo ", ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha rememorado su particular batalla contra el coronavirus.

" Dicen que soy inmune . No sé por cuánto tiempo. Algunas personas dicen que de por vida , otros que durante cuatro meses", ha dicho Trump, quien ha animado a la población a "salir" y a continuar con sus vidas , aunque ha reconocido que es "arriesgado".

"Vamos a coger lo que sea que me dieron y distribuirlo entre los hospitales , todos van a tener esa misma maldita cosa", ha dicho el presidente Trump ante una enfervorecida multitud.

"Nuestra gente primero"

"Todos tenemos corazón y queremos cuidar de la gente, pero lo que él está haciendo es decirle a millones de personas que vengan a nuestro país que van a tener educación, sanidad, todo... No podemos hacerlo, no podemos financiarlo, no podemos encargarnos de otra gente. Tenemos que encargarnos de nuestra gente primero", ha dicho.