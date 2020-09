La viuda de Robin Williams dice que fue "perseguido por un monstruo invisible" en sus últimos meses

" Robin y yo sabíamos que estaban sucediendo muchas más cosas . Robin tenía razón cuando me dijo: 'Solo quiero reiniciar mi cerebro'. En ese momento le prometí que llegaríamos al fondo, y no sabía que sería después de su muerte", señaló Schneider Williams a Today .

"La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad devastadora"

"Me llamaron para que me sentara a repasar el informe del forense. Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy. Empezaron a hablar de la neurodegeneración. No estaba en su sano juicio", explicó Schneider Williams.