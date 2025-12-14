Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno y a la televisión pública de actuar como el "principal vocero" del antisemitismo

El rabino Eli Schanlger, entre las víctimas del atentado antisemita de Sídney: su mujer dio a luz hace seis semanas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno y a la televisión pública de actuar como el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado ocurrido en una playa de Sídney (Australia), en el que al menos once personas han muerto mientras celebraban la fiesta judía Janucá.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social X, donde Ayuso ha defendido que Madrid es "una región libre y plural", vinculando lo ocurrido en Australia con el "crecimiento del antisemitismo" en el país oceánico, una circunstancia que "muchas voces ya alertaban".

Ayuso lamenta el crecimiento del antisemitismo en Australia, "algo que combatimos desde Madrid"

"Matan al menos a 12 personas que celebraban Janucá en una playa de Sidney. Aunque aún falta por saber, muchas voces ya alertaban del crecimiento del antisemitismo en Australia. Algo que combatimos desde Madrid, región libre y plural, casa de todos, a pesar del Gobierno de España y la TV pública, que ahora es su principal vocero", ha escrito.