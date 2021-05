Los aficionados del Atleti celebran la victoria con una caravana rojiblanca desde Atocha a Plaza de Castilla

Polémicas celebraciones en Neptuno

Ni distancias, ni medidas, ni prudencia. Las ganas de fiesta no cesan entre la marea rojiblanca, con Neptuno como testigo de excepción. Ya bien entrada la madrugada los agentes disuelven algún que otro botellón , les tiran botellas y se resisten a que la celebración termine.

No hubo demasiados incidentes, pero el virus sobrevoló entre una afición que con tanta euforia , olvidó que la pandemia existe.

La delegada del Gobierno vuelve a pedir que se cumplan las medidas anticovid

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, González ha trasladado que sabe que "un título no se gana todos los días ni siquiera se gana todos los años" pero ha pedido a los atléticos que no salgan de sus vehículos para que no se repitan las imágenes de este sábado, donde más de 2.500 personas se dieron cita en los alrededores de la fuente de Neptuno.