Andalucía empezará mañana a citar a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca

Otras 6 comunidades están a favor de completar la pauta con AstraZeneca , aunque en Madrid están aún valorando el consentimiento del Ministerio de Sanidad. En el País Vasco, unas 83000 personas están pendientes de recibir la segunda dosis. Allí ya podrían empezar esta próxima semana, si no fuera porque faltan viales, algo que ya ha denunciado el gobierno vasco. Mañana recibirán 12000 dosis más aunque no son suficientes.

Teléfonos para personas de 60 años o más en Andalucía

En el caso de aquellas personas de más de 60 años que no hayan sido citadas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, entre otras situaciónes, desde estos teléfonos se les asignará una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les tomará nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación. Estos teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS ( http://lajunta.es/30q8u ).