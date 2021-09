Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias: “Tremenda impotencia cuando la lava entra en un núcleo urbano”

En estos momentos el punto de atención en La Palma es el pueblo de Todoque, donde se encuentra una de las coladas de lava destruyendo la zona. El presidente canario señala que como se preveía “la lava va aun ritmo lento, las coladas que tienen una gran anchura de hasta 200 metros, ha llegado al comienzo de Todoque y lamentablemente no podemos hacer nada, el avance es inexorable” y como destaca “lamentablemente no se pude hacer nada, no hay ningún mecanismo que pueda parar” la lava.