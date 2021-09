Pedro Piqueras recorre el camino de una lengua de lava en La Palma: "Jamás me había encontrado algo así"

Decenas de familias ahora en Todoque han tenido que ser evacuadas e intentan salvar lo que pueden de sus enseres porque saben que nada quedará de ellos. Es lo que le ha pasado a miles de personas. Más de 180 viviendas han desaparecido. Y Piqueras ha contado in situ el calor, la sensación y la destrucción de esas lenguas que se toman su tiempo, que van a un ritmo de un hombre caminando pero no dejan nada a su paso. "No he visto nada igual no nos podemos quedar mucho tiempo porque es un riesgo", dice Piqueras. Antes, en la conexión, el cabeceo de su cabeza demostraba la desolación que ha visto in situ. Los efectos de esa lengua de varios metros que no deja nada a su paso.