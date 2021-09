Pedro Piqueras y su análisis de otro día en La Palma de emoción y tristeza ante el avance de la lava

"El volcán, en estas 24 horas, ha entrado en una fase explosiva y eso ha abierto una nueva boca , y ha elevado bastantes decibelios en las últimas horas, aunque esto no signifique que sea más peligroso. Arroja piedras incandescentes, ceniza y lava. La misma que se ha tragado Todoque, un núcleo de unas quinientas casas que pertenecen a la localidad de Los Llanos de Aridane , y que quedarán completamente sepultadas y para siempre , en apenas unas horas. Y luego llegará el turno de la mar, aunque no se prevén efectos tóxicos nocivos para la población", ha destacado Pedro Piqueras.

"Con el rugido constante del volcán de fondo, y lluvias intermitentes de cenizas, los vecinos de esa pedanía sólo han tenido unos minutos para recuperar algunos de sus enseres antes de perderlo todo. A toda prisa, han ido sacando ropa, medicinas, y los objetos de mayor valor sentimental. Han sido minutos frenéticos antes de dejar atrás para siempre y entre lágrimas lo que con tanto esfuerzo les costó levantar durante toda una vida". Una de las imágenes del día ha sido la de esa mujer desconsolada encima de su coche llorando. Lo había perdido todo. Y es la imagen que muchos vamos a recordar hoy, la de la gente corriendo sin freno para no perder los recuerdos de toda una vida.

Afortunadamente el volcán avisó y no hay que hablar de desastres personales. Pero, en cualquier caso estamos ante tragedia provocada por la naturaleza frente a la que nada se puede hacer. No hay modo, al menos por ahora, de poner freno a tanto dolor y tanta destrucción. Con imágenes que no olvidaremos nunca.