La Asamblea del Consejo de Europa respalda los indultos y pide retirar la extradición de Puigdemont

Además, se plantea a las autoridades españolas que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".

No obstante, por su parte, el PSOE había pedido expresamente suprimir este punto: "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial" y, por tanto, "sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. "El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial", ha recalcado.