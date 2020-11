"Me has llamado idiota, miserable y bobo": tensión entre Fernández Díaz y su exnúmero 2 por el caso Kitchen

Desde el protagonizado en 1998 por el exministro de Interior José Barrionuevo y el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristobal en el caso GAL -sobre la guerra sucia contra ETA-, no se recuerda un careo de esta envergadura en la Audiencia Nacional.

Martínez reconoció que el exministro estaba al tanto de la operación Kitchen , aunque matizó que nunca se llamó así y que siempre consideró que eran actuaciones legales en busca de la fortuna oculta de Bárcenas en el extranjero. Fernández Díaz por su parte rechazó todos estos extremos , dijo no conocer la operación y que de haber existido hubiese sido una deslealtad que él no lo supiese.

El careo "no es una diligencia agradable"

Las subidas de tono y las acusaciones cruzadas han llevado al juez a tranquilizarlos un par de veces, especialmente al exministro. Manuel García Castellón ha comenzado señalando que el careo "no es una diligencia agradable" y que por eso la ordena muy pocas veces.

De hecho, fuentes jurídicas que han asistido al careo, relatan que en un momento dado, el que fuera 'número 2' de Fernández Díaz ha señalado que si Casado -presidente del PP- no sabe cuidar a la gente que trabaja para el PP -por él- tampoco sabrá cuidar de los españoles en caso de que llegara a gobernar.

El exministro Fernández Díaz ha insistido varias veces en que está dolido con su antiguo hombre de confianza. "Me has llamado idiota integral, cabrón, hijo de puta, miserable, bobo.. con distintas personas, porque has hablado con media España" ha afeado Fernández Díaz a Francisco Martínez