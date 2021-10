Ángel Víctor Torres afirma que la debilitación del volcán no se prevé inminente: "Estamos a su merced"

El presidente de Canarias , Ángel Víctor Torres, ha afirmado este domingo que los últimos análisis científicos indican que la debilitación del volcán de La Palma "no se aventura que será inminente", aunque es su "mayor deseo de cada día cuando llega el amanecer".

Según los científicos, ha expuesto, actualmente "todavía no está cerca la posibilidad de la debilitación del volcán", ya que no se descartan nuevas salidas de colada. "Eso no significa que este sea el mayor deseo de todos", ha insistido.