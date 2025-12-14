Iván Sevilla 14 DIC 2025 - 12:48h.

"Tu legado inspira nuestro futuro", expresa la familia de Isak Andic al recordarlo en el diario 'El País'

Un año de la muerte del fundador de Mango: sin indicios concluyentes de que fuese una muerte criminal

Barcelona"Un año sin ti, papá. Unidos en tu memoria. Tu amor nos guía hoy, mañana y siempre". Esta es la frase con la que los hijos de Isak Andic homenajean a su padre en el diario 'El País' este 14 de diciembre, en el primer aniversario de su muerte en Barcelona.

Junto a una gran fotografía del fundador de Mango a toda página, los tres descendientes del hombre de 71 años que sufrió la caída en la montaña en presencia de su hijo mayor le recuerdan después de haberse publicado una reciente carta donde decían que era "cercano y afectuoso".

En la edición impresa del citado periódico, la familia del que fuera dueño de la multinacional española de moda expresa igualmente hacia él: "Tu legado inspira nuestro futuro". Los tres hijos han heredado a partes iguales la propiedad y los cargos de las sociedades del grupo.

Jonathan, Judith y Sarah, se reunieron frente a la escultura de Jaume Plensa para poner unas flores en memoria de su padre. "Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad", describieron en la misiva a la que accedió Europa Press.

Por otro lado, también la propia Mango compartió un texto de conmemoración del fallecimiento el 12 de diciembre. En él, destaca el "legado empresarial, humano y filantrópico" del que fuera propietario de la compañía.

Un retrato de Isak Andic en los escaparates

Además, varias tiendas emblemáticas en las principales capitales del mundo le homenajearon al cubrir los escaparates con un retrato suyo. Asimismo, se instalaron imágenes y mensajes inspiracionales en el interior de los locales.

Un ejemplo de este recuerdo se pudo ver en el negocio del Paseo de Gracia en Barcelona o en el ubicado en la calle Serrano en Madrid. Así como en los abiertos en Londres, Nueva York, Milán u París: "En memoria del visionario que creó la empresa".

Precisamente, Mango ofreció unos datos del momento que vive de "crecimiento y proyección internacional", siguiendo la línea que ya tenían cuando vivía Isak Andic. Durante este primer año de su pérdida, la multinacional ha mantenido "resultados positivos".

"Aumento del 12 % en ventas" y "casi 3.000" tiendas

"Por encima del mercado, a doble dígito, en el primer semestre de 2025, la firma registró un aumento del 12 % en ventas", especifica en un comunicado. En el mismo añade que, a nivel global, lidera su expansión y renovación de tiendas, pasando a "casi 3.000" a punto de cerrar ejercicio.

Recuerda la apertura de su primera tienda física de Mango Home en el mundo y las colaboraciones con la modelo estadounidense Kaia Gerber o la alianza con Casper Ruud, el tenista noruego. "Todo esto sin perder la filosofía de calidad y diseño propio", reconoce.