Iván Sevilla 14 DIC 2025 - 15:33h.

El siniestro vial ocurrió en la calle Sor Francisca Dorotea del barrio de la Macarena en Sevilla

La viandante de 60 años se golpeó en la cabeza y el implicado fue localizado después en Cerro-Amate

SevillaOcurrió en Madrid a principios de mes y, ahora, ha vuelto a suceder en Sevilla capital. Un conductor sin carné en vigor se dio a la fuga después de circular con su coche, atropellar a una mujer y dejarla herida en la calzada.

Según ha informado el servicio de emergencias del Ayuntamiento, el siniestro vial se produjo este 13 de diciembre por la mañana en el barrio de la Macarena. Concretamente en la calle Sor Francisca Dorotea, por donde caminaba la víctima.

De 60 años, fue arrollada por un turismo que huyó del lugar de inmediato. La viandante sufrió lesiones en la cabeza, al golpearse tras el impacto recibido del vehículo. La Policía Local desplegó un operativo de búsqueda para dar con el implicado.

No tenía permiso de conducir en España

Unos diez minutos más tarde, los agentes dieron con el paradero del sospechoso, gracias a los testigos que se habían quedado con la matrícula. En las inmediaciones de su vivienda del Distrito de Cerro-Amate localizaron e interceptaron el coche, en la Avenida de los Gavilanes.

Comprobaron que el hombre que iba al volante carecía del permiso de conducir en España. Aunque sí que se había sacado el carné en su país de origen, no había efectuado el canje preceptivo que debe hacerse al cambiar de país de residencia.

Existe un convenio bilateral entre diferentes naciones para que se realice ese trámite en un plazo de 90 días de estancia en nuestro país, según han recordado desde el consistorio hispalense. Si no se lleva a cabo esta gestión, el documento no sirve.

Negativo en alcohol y drogas

Los policías le practicaron las pruebas de alcoholemia y drogas, dando negativo en ambas, así que no conducía bajo los efectos de estas sustancias. En cualquier caso, siempre un conductor implicado en un accidente con lesiones o muerte debe detenerse, sin huir.

Ya no solo para auxiliar a los posibles afectados, sino para aportar toda la información o los datos que sean necesarios. El art. 382 bis del Código Penal considera esta conducta como un delito de abandono del lugar del accidente.

Se castiga con pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. Según ha detallado Emergencias Sevilla, la sexagenaria atropellada fue trasladada consciente a un hospital para su asistencia.