Sánchez no tiene en sus planes pactar con Cs y Casado le avisa: “Tenga cuidado con Otegi, experto en secuestrar”

Casado gobernará con Ciudadanos aunque no sea la fuerza más votada

Al ser preguntado si está dispuesto a gobernar aunque no sea la fuerza más votada, tras su afirmación de que el pilar de la regeneración democrática es que gobierne el que gane, Pablo Casado ha venido a decir que sí lo hará ya que planteó una reforma electoral para que gobernase el partido más votado y ninguna fuerza política le apoyó. "No vamos a salir al ring con una mano en la espalda", ha exclamado.



Según ha afirmado, el PP es el único partido que no ha pactado con Pedro Sánchez, mientras que Podemos y Ciudadanos sí lo han hecho. Por eso, ha añadido, "Pedro Sánchez no ha querido un cara a cara, porque somos la única alternativa a su gobierno".



Sí ha recordado que su partido ofreció a Ciudadanos que fueran juntos al Senado antes de que se cerraran las mesas electorales, pero se ha lamentado de que José Manuel Villegas les diera "un portazo" porque han desaprovechado la oportunidad de "aunar esfuerzos".



Pero sí ha dicho que "ahora, para formar gobierno", estará "encantado de dar cabida a partidos constitucionalistas como en Andalucía". En este sentido, ha señalado que el acuerdo puede ser de Legislatura, de investidura o de Gobierno, pero por lo que apuesta es por dar "estabilidad" y ha criticado que "por culpa" del PSOE y los partidos de la moción España lleva dos años en la "mayor inestabilidad". "Nunca han mandado tanto en España los independentistas y los batasunos", ha exclamado.



No obstante, no ha querido entrar a responder si pactará con Vox en caso de que necesite a este partido para gobernar, como en Andalucía: "Habrá que preguntárselo a Vox, yo me presentaré a la investidura y quien quiera apoyar ese proyecto lo hará".